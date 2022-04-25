В Пентагоне считают, что ближайшие недели определят исход войны в Украине

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли полагает, что развитие событий в течение ближайших нескольких недель сыграет ключевую роль с точки зрения исхода войны в Украине. Об этом он заявил во вторник на проходящих на авиабазе Рамштайн в Германии консультациях об оказании Западом военной помощи Киеву.

"Две, три, четыре недели определят общий исход войны", - приводит газета The Washington Post слова Милли. По его мнению, "время не на стороне Украины". Говоря о боевых действиях в Донбассе, глава штабов ВС США отметил важность продолжения оказания Западом военной помощи Украине.

Как сообщает издание, в консультациях принимают участие представители примерно 40 стран. Обсуждают, в частности, войну в Украине и поставки ей новых вооружений.