Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в непризнанной "Приднестровской Молдавской республике" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра российские войска будут у ворот Кишинева", - полагает Подоляк.

В то же время он говорит, что есть и хорошая новость. Она состоит в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Но нужно работать, как одна команда, подытожил Подоляк.