«Путин должен потерпеть поражение в Украине». Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Наша стратегия двойственная. Первое, Путин должен потерпеть поражение в Украине. Его вторжение должно провалиться. Украине решать, когда она захочет согласиться на мир. И мы сделаем все возможное, чтобы оказать им поддержку.

Если бы это решал я, я бы хотел, чтобы Путин вернулся не только в дофевральские границы. Он нелегально вторгся в Крым, он нелегально вторгся в Донецк. Он должен соблюдать международное право и в долгосрочной перспективе покинуть Украину», – заявил Уоллес.