МЧС провело тренинг в школе-интернате в поселке Шувелан фото
Управление по связям с общественностью МЧС и Государственная противопожарная служба организовали тренинг по пожарной безопасности в специальной школе-интернате №2 для детей с ограниченными возможностями в поселке Шувелан Хазарского района Баку.
Целью учений, в которых были задействованы соответствующие кадры и техника МЧС, было обучение сотрудников школы правилам поведения при пожаре.
В теоретической части обучения сотрудники МЧС предоставили педагогам и учащимся школы обучающую информацию о чрезвычайных ситуациях, в том числе о необходимых правилах поведения при пожаре, мерах эвакуации. В сопровождении видеоролика студентам была дана подробная информация о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.
Затем началась практическая часть обучения. После подачи сигнала «Тревога» на место происшествия в установленный инструкцией срок прибыли пожарные МЧС и приступили к «тушению пожара». Согласно плану эвакуации, учащиеся и учителя были эвакуированы в безопасное место на территории школы, где произошел условный пожар, ученики, оставшиеся в учебных классах, были «спасены», а ученикам, получившим условные ранения, была оказана «первая помощь».
Обучение было успешно завершено, а поставленные цели достигнуты.
Отметим, что подобные мероприятия регулярно организуются МЧС в Баку и регионах.