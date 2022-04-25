Управление по связям с общественностью МЧС и Государственная противопожарная служба организовали тренинг по пожарной безопасности в специальной школе-интернате №2 для детей с ограниченными возможностями в поселке Шувелан Хазарского района Баку.

Целью учений, в которых были задействованы соответствующие кадры и техника МЧС, было обучение сотрудников школы правилам поведения при пожаре.

В теоретической части обучения сотрудники МЧС предоставили педагогам и учащимся школы обучающую информацию о чрезвычайных ситуациях, в том числе о необходимых правилах поведения при пожаре, мерах эвакуации. В сопровождении видеоролика студентам была дана подробная информация о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.