Германия поставит Украине «Гепарды»
Германия готовится поставить Украине около 50 зенитных самоходных установок типа «Гепард», сообщает во вторник газета Sueddeutsche Zeitung.
По информации издания, соответствующее согласие собирается дать глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт на встрече на американской военной базе Рамштайн в ФРГ, встреча проходит в настоящее время, она организована по приглашению США.
Сообщается, что у бундесвера таких установок уже нет, но некоторые есть у промышленных компаний, от них и планируются поставки.
Решение было принято в понедельник, отдать Украине «Гепарды» изначально предложили сами компании. Власти затягивали, потому что для установок не было амуниции, но теперь ее нашли у стран-союзников, в том числе у Бразилии. Страна использовала систему в 2014 году для обеспечения безопасности чемпионата по футболу.