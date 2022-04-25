Германия поставит Украине «Гепарды»

По информации издания, соответствующее согласие собирается дать глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт на встрече на американской военной базе Рамштайн в ФРГ, встреча проходит в настоящее время, она организована по приглашению США.

Сообщается, что у бундесвера таких установок уже нет, но некоторые есть у промышленных компаний, от них и планируются поставки.

Решение было принято в понедельник, отдать Украине «Гепарды» изначально предложили сами компании. Власти затягивали, потому что для установок не было амуниции, но теперь ее нашли у стран-союзников, в том числе у Бразилии. Страна использовала систему в 2014 году для обеспечения безопасности чемпионата по футболу.