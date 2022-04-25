Президент AZAL и губернатор Астраханской области обсудили перспективы сотрудничества

Президент AZAL Джахангир Аскеров в беседе с губернатором отметил, что в сфере развития гражданских авиаперевозок «Азербайджанские Авиалинии» всегда поддерживают тесные партнерские отношения с другими авиакомпаниями.

Главной темой встречи стало обсуждение сторонами перспектив развития взаимного сотрудничества в сфере гражданской авиации и принятие совместных шагов в рамках дальнейшего повышения транспортной доступности стран.

Во вторник, 26 апреля, в офисе AZAL состоялась рабочая встреча президента авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» Джахангира Аскерова с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.

По его словам, авиасообщение между двумя странами – Азербайджаном и Россией – играет важную роль в рамках развития экономического сотрудничества, расширения туристического потенциала, а также углубления деловых связей между бизнес-кругами двух стран.

Губернатор Игорь Бабушкин подтвердил, что проведенные в Баку переговоры послужат импульсом для дальнейшего развития сотрудничества.

Он также отметил заинтересованность в возобновлении авиарейсов между Астраханью и Баку. Это, по мнению губернатора, придаст импульс активизации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, а также укреплению туристических связей двух стран.

По его словам, в рамках развития авиасообщения между странами российская авиакомпания «Азимут» готова выполнять регулярные рейсы из Астрахани в Баку и обратно с частотой до четырех раз в неделю.

По итогам встречи достигнута договоренность о наращивании взаимодействия по развитию партнерства и совместной проработке различных вопросов в сфере гражданских авиаперевозок.