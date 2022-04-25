Главное управление разведки Министерства обороны заявило о подготовке Россией ракетного удара по мирным жителям Приднестровья с целью обвинить в обстреле Украину. Об этом сообщает официальный сайт ГУР Минобороны.

Жители непризнанного Приднестровья начали получать SMS от имени Вооруженных сил Украины и СБУ. В фейковой рассылке предупреждают о «ракетном и артиллерийском» ударах по территории т.н. Приднестровской Молдавской Республики.