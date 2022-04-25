Готовилось покушение на Маргариту Симоньян и Дмитрия Киселева видео
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала видеоролик с кадрами задержания «неонацистов», якобы по заданию СБУ планировавших убийство журналиста Владимира Соловьева.
В ролике длительностью более 7 минут показано задержание «неонацистов» в квартирах, также они рассказывают о подготовке преступления.
Задержанные обсуждали возможность убийства Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян и других журналистов, следует из показаний задержанного.
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов «неонацистской террористической организации» National Socialism/White Power - граждан России, планировавших якобы по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева.