Арестович о намерениях РФ начать наступление на Бессарабию: ускорит поражение Кремля

Сегодняшние российские ракетные удары по югу Одесской области свидетельствуют о намерениях Кремля начать наступление на новом направлении – в районе украинской Бессарабии. Однако это лишь ускорит военное и политическое поражение России. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

«РФ заявляет о том, что нужно оккупировать Молдову и сегодняшние удары ракетами по нашему южному региону, может свидетельствовать о намерении РФ добавить к направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии», - заявил он.