Шеф Пентагона: Украина в будущем может вновь попытаться войти в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», и не исключил, что Украина в будущем может снова попытаться присоединиться к альянсу.

«Я думаю, что НАТО будет всегда придерживаться принципов «открытых дверей»... Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет пытаться вновь подать заявку на членство в НАТО», - сказал Остин на пресс-конференции в Германии, передает РИА Новости.

Дальнейшие рассуждения на тему присоединения Украины к североатлантическому альянсу он назвал «не очень продуктивными спекуляциями» и призвал президента России Владимира Путина к деэскалации и возвращению к переговорам для завершения конфликта.