В ходе встречи было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева были осуществлены широкомасштабные меры по улучшению условий жизни, повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание и заботу людям, пострадавшим от войны, в том числе вынужденным переселенцам.

На сегодняшний день приняты меры по улучшению жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев на территориях их временного проживания. После победы в Отечественной войне возникли новые реалии. После этого на освобожденных территориях будут построены квартиры для вынужденных переселенцев, будет осуществляться их поэтапное возвращение в родные края. В настоящее время продолжается строительство новых жилых районов в Зангиланском, Физулинском, Агдамском районах, а также в городе Шуша, создается соответствующая инфраструктура.

Обращения граждан, принимавших участие в приеме, касались, в основном, улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных услуг, статуса, единого ежемесячного пособия, занятости, возвращения на освобожденные от оккупации территории и других вопросов.

На приеме у председателя комитета были заслушаны и зарегистрированы обращения граждан, большинство из которых являются вынужденными переселенцами. Им было сообщено, что поднятые вопросы будут изучены и решены в соответствии с законодательством.