Путин на встрече с генсеком ООН: По Корану все равны видео; обновлено
Владимир Путин в ходе беседы с Генсеком ООН Антониу Гутерришем подчеркнул, что РФ с удивлением смотрит на претензии некоторых стран на исключительные права в мире.
«Проблема вокруг Украины возникла после госпереворота 2014 года», - сказал глава России.
Путин назвал странной сентенцию некоторых коллег, что кто-то в мире является исключительным: по документам ООН, Библии, Корану все равны.
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Генсек ООН Антониу Гутерриш проводит в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
«Генсек ООН встретился сегодня в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Думаю, встреча с Путиным вот-вот завершится», - цитирует слова Хака РИА Новости.
По его словам, часть встречи прошла в формате тет-а-тет.