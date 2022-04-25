Владимир Путин в ходе беседы с Генсеком ООН Антониу Гутерришем подчеркнул, что РФ с удивлением смотрит на претензии некоторых стран на исключительные права в мире.

«Проблема вокруг Украины возникла после госпереворота 2014 года», - сказал глава России.

Путин назвал странной сентенцию некоторых коллег, что кто-то в мире является исключительным: по документам ООН, Библии, Корану все равны.