Из Нахчывана в Турцию пытались провезти сотни килограмм наркотиков
Сотрудники Государственного таможенного комитета Нахчыванской автономной республики Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков в Турцию общим весом около 308 кг.
Согласно информации Государственного таможенного комитета Азербайджана, на пограничном пропускном пункте Джульфа через рентгеновскую установку пропущен автомобиль марки «Volvo» следовавший в Турцию и перевозивший ферросиликон.
В ходе проверки в баках автомобиля в жидком виде был обнаружен метамфетамин общим весом 307,8 кг.
По данному факту Следственный отдел ГТК Нахчыванской АР возбудил уголовное дело по статье 206 УК (контрабанда).