Путин о Мариуполе, разговоре с Эрдоганом и резне в Буче
Ситуация в Мариуполе сложная, но боевых действий там нет, они прекращены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
«Там ситуация сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», - сказал Путин.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе полностью изолирован, там боевые действия не ведутся.
«Завод «Азовсталь» полностью изолирован. Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Там не ведется боевых действий», - сказал Путин.
Президент России затронул тему и массовых убийств в Буче: «К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим», - сказал он.