Путин о Мариуполе, разговоре с Эрдоганом и резне в Буче

Ситуация в Мариуполе сложная, но боевых действий там нет, они прекращены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Там ситуация сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», - сказал Путин.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе полностью изолирован, там боевые действия не ведутся.