Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 21:33

После возвращения в Вашингтон из достаточно рискованной поездки в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин выступили с громкими заявлениями, которые свидетельствуют о радикальном изменении позиции Белого дома по отношению к военному противостоянию в Украине.

В конце февраля, после начала так называемой «специальной военной операции» России против Украины президент Байден заверял нацию, что он хочет избежать прямого столкновения между США и Россией, что он лишь помогает демократической стране – Украине защищаться от более сильного противника. «Прямое столкновение между НАТО и Россией будет означать Третью мировую войну», - говорил американский президент. Однако сейчас, похоже, две стороны медленно, но верно приближаются именно к этой чудовищно опасной для всего мира грани. После возвращения Блинкен объявил, что Путин «уже проиграл войну» в Украине, а Остин обозначил долгосрочную цель США по противостоянию с Россией. Она, по его словам, заключается в том, чтобы сделать Россию «максимально ослабленной», что «должно лишить ее возможности совершать агрессии против соседних государств». То есть США открыто заявляют о своем намерении подорвать российский военный потенциал на годы вперед. Резкое изменение стратегии свидетельствует об одном – две страны прошли точку невозврата и никакого компромисса между ними в ближайшие годы не будет. О том же говорит и возвращение американских дипломатов в Украину, и назначение нового посла США в Киеве Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет дипломатическую миссию США в Словакии, и нетипичная для американской бюрократии скорость, с которой Вашингтон стал поставлять тяжелое вооружение Киеву. Кто скажет, учитывая эти факторы, что Белый дом допускает поражение Украины?

Но это изменение стратегии несет с собой и серьезные риски. Как говорит бывший сотрудник национальной безопасности Великобритании Джеймс Арройо, который теперь возглавляет исследовательский центр Ditchley Foundation, таких рисков по крайне мере два. Во-первых, курс Запада на ослабление и деградацию России сильно укрепляет и без того не слабый российский национализм. Путин давно уже говорит, что против России ополчился весь коллективный Запад, который хочет унизить и ослабить ее. Теперь он может объявить соотечественникам: «Вы же видите, как я был прав, когда говорил, что НАТО хочет нас уничтожить». Второй и еще более опасный риск заключается, по мнению британца, в том, что если Россия действительно станет проигрывать Украине, Путин может использовать «последний аргумент» в виде оружия массового поражения, химического или тактического ядерного. Вашингтонские эксперты полагают, что Путин может для начала провести демонстрацию своих намерений, устроив ядерный взрыв где-нибудь в акватории Черного моря, так, чтобы это было предупреждением НАТО. Во вторник 26 апреля председатель Объединенного командования штабов американской армии Марк Милли встретился со своими коллегами из 40 стран НАТО на авиабазе США в Рамштайне, чтобы обсудить потребности Украины в вооружениях сейчас и в ближайшем будущем. В преддверие встречи высокопоставленные военные США на условиях анонимности сказали Washington Post, что они думают о балансе двух армий в Украине. «Численное превосходство на стороне России, - говорят они, - ее командование легко бросает в бой десятки тысяч людей. Но у украинцев очень адаптивный командный стиль, они легко и грамотно меняют тактику, командирам сравнительно небольших подразделений дается возможность самим принимать решения, кроме того, у них более высокая мораль и лучшее знание местности».