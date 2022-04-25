США и Россия прошли точку невозврата наша корреспонденция
После возвращения в Вашингтон из достаточно рискованной поездки в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин выступили с громкими заявлениями, которые свидетельствуют о радикальном изменении позиции Белого дома по отношению к военному противостоянию в Украине.
В конце февраля, после начала так называемой «специальной военной операции» России против Украины президент Байден заверял нацию, что он хочет избежать прямого столкновения между США и Россией, что он лишь помогает демократической стране – Украине защищаться от более сильного противника. «Прямое столкновение между НАТО и Россией будет означать Третью мировую войну», - говорил американский президент.
Однако сейчас, похоже, две стороны медленно, но верно приближаются именно к этой чудовищно опасной для всего мира грани.
После возвращения Блинкен объявил, что Путин «уже проиграл войну» в Украине, а Остин обозначил долгосрочную цель США по противостоянию с Россией. Она, по его словам, заключается в том, чтобы сделать Россию «максимально ослабленной», что «должно лишить ее возможности совершать агрессии против соседних государств». То есть США открыто заявляют о своем намерении подорвать российский военный потенциал на годы вперед.
Резкое изменение стратегии свидетельствует об одном – две страны прошли точку невозврата и никакого компромисса между ними в ближайшие годы не будет. О том же говорит и возвращение американских дипломатов в Украину, и назначение нового посла США в Киеве Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет дипломатическую миссию США в Словакии, и нетипичная для американской бюрократии скорость, с которой Вашингтон стал поставлять тяжелое вооружение Киеву. Кто скажет, учитывая эти факторы, что Белый дом допускает поражение Украины?
Но это изменение стратегии несет с собой и серьезные риски. Как говорит бывший сотрудник национальной безопасности Великобритании Джеймс Арройо, который теперь возглавляет исследовательский центр Ditchley Foundation, таких рисков по крайне мере два. Во-первых, курс Запада на ослабление и деградацию России сильно укрепляет и без того не слабый российский национализм. Путин давно уже говорит, что против России ополчился весь коллективный Запад, который хочет унизить и ослабить ее. Теперь он может объявить соотечественникам: «Вы же видите, как я был прав, когда говорил, что НАТО хочет нас уничтожить».
Второй и еще более опасный риск заключается, по мнению британца, в том, что если Россия действительно станет проигрывать Украине, Путин может использовать «последний аргумент» в виде оружия массового поражения, химического или тактического ядерного.
Вашингтонские эксперты полагают, что Путин может для начала провести демонстрацию своих намерений, устроив ядерный взрыв где-нибудь в акватории Черного моря, так, чтобы это было предупреждением НАТО.
Во вторник 26 апреля председатель Объединенного командования штабов американской армии Марк Милли встретился со своими коллегами из 40 стран НАТО на авиабазе США в Рамштайне, чтобы обсудить потребности Украины в вооружениях сейчас и в ближайшем будущем. В преддверие встречи высокопоставленные военные США на условиях анонимности сказали Washington Post, что они думают о балансе двух армий в Украине. «Численное превосходство на стороне России, - говорят они, - ее командование легко бросает в бой десятки тысяч людей. Но у украинцев очень адаптивный командный стиль, они легко и грамотно меняют тактику, командирам сравнительно небольших подразделений дается возможность самим принимать решения, кроме того, у них более высокая мораль и лучшее знание местности».
Конечно же, все признают, что одним из главных факторов успеха Украины является помощь НАТО вооружениями. После 24 февраля США оказали военную помощь Украине на сумму 3.7 миллиарда долларов и экономическую помощь на 1 миллиард. Но украинские руководители считают, что для победы над Россией этого недостаточно. Министр финансов Украины Сергей Марченко говорит, что перелом может быть достигнут, если страны Запада будет предоставлять военную помощь на 5 миллиардов в месяц в течение апреля-июня.
Что же касается стратегии, обнародованной главой Пентагона, то она все же вызывает вопросы. Бывший президент США Гарри Трумэн попытался сокрушить режим Северной Кореи жесточайшими санкциями, но тот выстоял и сейчас у этой страны серьезный ядерный арсенал, который растет из года в год. Дональд Трамп был убежден, что 1500 разнообразных санкций против Ирана сломит его волю и заставит сесть за стол переговоров, но этого не случилось.
Помощники Байдена понимают, что сами по себе санкции не принесут успеха, необходимо использовать комбинацию экономических санкций, военного давлении и дипломатии. Однако сейчас все внимание сфокусировано на театре боевых действий в Украине, где, как считают в Вашингтоне, перелом может наступить в течение ближайших недель. Главное, чтобы эти и последующие недели не приблизили человечество к Третьей мировой войне, об опасности которой предупреждал Байден.