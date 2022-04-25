В центре Киева был демонтирован монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ воссоединения Украины и России. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Не без труда, но советскую скульптуру двух рабочих (символ воссоединения Украины и России) под вечер таки демонтировали. Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались приподнять. Затем пытались спилить постамент, на котором были установлены фигуры. Тоже оказалось непросто.

Но специалисты нашли выход – спилили основание самого памятника. Буквально, искоренили и сняли скульптуру!» - заявил Кличко.