Новые подробности в деле кровавого убийства российских олигархов и их семей

Тайна вокруг обстоятельств гибели в испанской провинции Каталония Сергея Протосени, российского олигарха, связанного с газовым бизнесом, а также его жены и дочери, все еще не раскрыта. Сын олигарха утверждает, что члены его семьи были убиты.

Как уже сообщалось, тела Протосени, его жены и дочери были обнаружены 19 апреля на вилле в испанском курорте Лоре-де-Мар. По первоначальной версии полиции, Протосеня зарубил топором в спальне жену и дочь, а затем повесился. Однако на топоре, который полиция квалифицировала, как орудие убийства, отпечатков его пальцев не обнаружили.

Ореол загадочности, которым окружена трагедия в Лоре-де-Мар, усиливается еще одним странным обстоятельством: за день до того, как в Испании нашли тела Протосени и его семьи, в Москве было обнаружено тело другого олигарха, связанного с газовым бизнесом – бывшего вице-президента «Газпромбанка» и одного из богатейших людей в России Владислава Аваева. 18 апреля его вместе с женой и дочерью обнаружили мертвыми в их многоуровневой квартире на Университетском проспекте.

Сын Сергея Протосени, 22-летний студент Федор, который в день убийства родителей отмечал Пасху в доме своего отца во французском Бордо, рассказал корреспонденту лондонской Daily Mail, что его отец не мог быть убийцей.

«Он любил мою мать и, особенно, мою сестру, Марию, которую называл принцессой, - сказал Федор Протосеня. – Мой отец никогда в жизни не причинил бы ей вреда. Я не знаю, что произошло той ночью, но точно знаю, что виновен не папа. Мой отец не убийца!..»

Протосеня-младший добавил, что, в интересах следствия, испанская полиция велела ему ни с кем не обсуждать это дело. Он сказал, что пытался в день трагедии дозвониться до отца, матери или сестры и забил тревогу, когда ни один из трех телефонов не ответил.

Хосеп Милан, начальник регионального управления полиции провинции Каталония, публично подтвердил: собранные улики доказывают, что Протосеня убил свою жену и дочь, после чего покончил с собой. По словам Милана, каталонская полиция расследует именно эту версию.

Однако российский бизнесмен Анатолий Тимошенко, близкий друг Сергея Протосени, тоже не верит, что тот был убийцей: