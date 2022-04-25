Новые подробности в деле кровавого убийства российских олигархов и их семей
Тайна вокруг обстоятельств гибели в испанской провинции Каталония Сергея Протосени, российского олигарха, связанного с газовым бизнесом, а также его жены и дочери, все еще не раскрыта. Сын олигарха утверждает, что члены его семьи были убиты.
Как уже сообщалось, тела Протосени, его жены и дочери были обнаружены 19 апреля на вилле в испанском курорте Лоре-де-Мар. По первоначальной версии полиции, Протосеня зарубил топором в спальне жену и дочь, а затем повесился. Однако на топоре, который полиция квалифицировала, как орудие убийства, отпечатков его пальцев не обнаружили.
Ореол загадочности, которым окружена трагедия в Лоре-де-Мар, усиливается еще одним странным обстоятельством: за день до того, как в Испании нашли тела Протосени и его семьи, в Москве было обнаружено тело другого олигарха, связанного с газовым бизнесом – бывшего вице-президента «Газпромбанка» и одного из богатейших людей в России Владислава Аваева. 18 апреля его вместе с женой и дочерью обнаружили мертвыми в их многоуровневой квартире на Университетском проспекте.
Сын Сергея Протосени, 22-летний студент Федор, который в день убийства родителей отмечал Пасху в доме своего отца во французском Бордо, рассказал корреспонденту лондонской Daily Mail, что его отец не мог быть убийцей.
«Он любил мою мать и, особенно, мою сестру, Марию, которую называл принцессой, - сказал Федор Протосеня. – Мой отец никогда в жизни не причинил бы ей вреда. Я не знаю, что произошло той ночью, но точно знаю, что виновен не папа. Мой отец не убийца!..»
Протосеня-младший добавил, что, в интересах следствия, испанская полиция велела ему ни с кем не обсуждать это дело. Он сказал, что пытался в день трагедии дозвониться до отца, матери или сестры и забил тревогу, когда ни один из трех телефонов не ответил.
Хосеп Милан, начальник регионального управления полиции провинции Каталония, публично подтвердил: собранные улики доказывают, что Протосеня убил свою жену и дочь, после чего покончил с собой. По словам Милана, каталонская полиция расследует именно эту версию.
Однако российский бизнесмен Анатолий Тимошенко, близкий друг Сергея Протосени, тоже не верит, что тот был убийцей:
«Сергей этого не делал, - утверждает бизнесмен. – Он не убивал свою семью, это просто невозможно! Я не хочу обсуждать, что произошло в ту ночь в том доме, но я знаю, что Сергей не убийца».
Еще один друг олигарха, Роман Юравич, также не верит в изучаемую следствием версию:
«Сергей никого не убивал. Я знаю его десять лет. Он был счастливым человеком и любил свою семью. Жену и дочь он не убивал. Я в этом уверен».
Отметим, что еще один трагический инцидент произошел 24 марта. Как сообщают российские СМИ, миллиардер Василий Мельников, глава фармацевтической компании «МедСтом», был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Новгороде.
Рядом с ним были обнаружены тела его жены и двух малолетних сыновей. Все они по сообщению газеты «Коммерсантъ» были зарезаны ножом, который был обнаружен в квартире. Следствие пришло к выводу, что Мельников вначале убил свою 41-летнюю жену и двух малолетних детей, а затем покончил с собой. Однако соседи и родственники покойного отказываются принимать эту версию, хотя и подтверждают, что компания Мельникова понесла из-за антироссийских санкций большие убытки.
Замыкают мрачный список загадочных смертей российских олигархов Михаил Уотфорд и Александр Туляков, найденные повешенными в своих домах, а также Леонид Шульман, тело которого нашли в ванной его загородной дачи.