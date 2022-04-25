Украина перешла в принципиально новую фазу – переход ВСУ на оружие НАТО. Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие НАТО, о чем недавно еще даже не шло речи. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит», - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-включения на своей странице в Facebook.

Министр также рассказал, что президент Владимир Зеленский смог убедить Джо Байдена в том, что настало время это сделать: «И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше. Это – исторический момент».