Банда Эльдара Махмудова и сейчас собирает деньги!
Известно, что среди жертв банды Эльдара Махмудова, которую он создал в ныне расформированном Министерстве национальной безопасности, были крупные предприниматели, занимающиеся оптовой торговлей в торговых центрах «Садарак» и «Бина». Но когда преступления банды Махмудова были раскрыты, многие из них не стали жаловаться на бандитов из МНБ и предпочли хранить молчание. Похоже, подавляющее большинство жертв вымогательств и рэкета продолжают бояться преступников в погонах даже после их увольнения из органов и ареста.
В настоящее время продолжается суд над несколькими членами банды Махмудова, в том числе, над бывшим начальником Главного следственного управления МНБ генералом Мовламом Шихалиевым. В ходе судебного разбирательства выявились подробности того, как именно банда «охотилась» на оптовых предпринимателей, работающих в торговых центрах «Садарак» и «Бина».
Несколько недель назад на одном из судебных заседаний потерпевший Эльвар Алиев выступил с сенсационным заявлением о партнерах банды Махмудова, прямо обратившись к суду:
«Уважаемый господин судья, я работаю на рынке «Садарак», где у Мовлама Шихалиева есть немало сообщников. Сегодня эти люди собирают деньги у знакомых предпринимателей, объясняя им, что для освобождения Мовлама Шихалиева необходимо собрать 30 миллионов манатов. Я хочу спросить вас, господин судья: на какие цели пойдут эти 30 миллионов манатов? На компенсацию многочисленным жертвам бандитов из МНБ или на подкуп для полного оправдания Мовлама Шихалиева?»
Еще один потерпевший, Сардар Исмаилов, поделился с журналистами информацией о том, как генералы МНБ охотились в торговых центрах «Садарак» и «Бина» за своими жертвами.
Отметим, что, по заданию Мовлама Шихалиева, Исмаилова арестовали в 2013 году по делу о контрабанде пиротехники.
Ранее haqqin.az неоднократно писал о том, как оперативники МНБ перехватили груз пиротехники, который его владельцы хотели доставить из Грузии в Иран через территорию Азербайджана. В результате владельцы были арестованы, груз присвоен офицерами МНБ, из бизнесменов «выбили» крупную сумму денег, а один из них, Джахангир Мамедов, покончил позже жизнь самоубийством.
На суде потерпевший Сардар Исмаилов заявил:
«Если Эльдар Махмудов пользовался для запугивания предпринимателей услугами некоего Акифа Мустафаева по кличке «Акула Акиф» (в настоящее время находится в розыске. По информации haqqin.az Акиф Мустафаев проживает на территории Франции – ред.), то и у Мовлама Шихалиева были свои «акулы» – Чингиз Яхья оглы Агаев и Яшар Ульви оглы Джаббаров. Именно они собирали информацию о предпринимателях на рынках «Садарак» и «Бина» и передавали Шихалиеву через оперативников МНБ Эльшана и Мехмана. Именно Чингиз и Яшар каким-то образом узнали, что мы с партнерами транзитом везем груз в Иран».
Потерпевший рассказал, что уже после его освобождения он с партнерами стал выяснять судьбу изъятой у них пиротехники на общую сумму около 650.000 манатов.
Выяснилось, что товар был изъят сотрудниками МНБ на погранпереходе «Красный мост» и помещен на склад за автосалоном Range Rover в Ясамальском районе Баку, который принадлежал сыну Эльдара Махмудова. Затем Мовлам Шихалиев передал незаконно изъятый товар своим людям в торговом центре «Садарак». От продажи было выручено около 400.000 долларов, которые Чингиз Агаев и его партнер, Яшар Джаббаров, лично доставили Мовламу Шихалиеву. Потерпевший подробно описал, кто и каким транспортом привозил их товар со склада в торговый центр «Садарак».
Недавно имя Яшара Джаббарова всплыло в соцсетях из-за выложенного в «Тик Ток» видео его сыновей, на котором его отпрыски сажают собак с золотыми цепями на шеях в салон роскошного автомобиля и едут по центральным улицам Баку, протирая обувь золотыми корпусами телефонов Vertu и кормя собак шашлыками.
Любопытно, что сам Мовлам Шихалиев был фанатом позолоченных смартфонов «Верту».
Потерпевшие Гусейн Сафаров и Ахмед Мирзоев рассказали в суде, что бывший генерал расформированного МНБ требовал от них принести и подарить именно эту марку мобильного телефона.
Ахмед Мирзоев, попавший в свое время в застенки МНБ и отдавший за право выйти на свободу 500.000 долларов, заявил:
«Шихалиев заставил Гусейна Сафарова купить ему сразу два «Верту» новой модели. Я чуть не сошел с ума, когда узнал, что один такой телефон стоит 15.000 долларов. Но выхода не было, телефоны я купил и передал Мовламу Шихалиеву лично в его кабинете».
В целом же из показаний потерпевших по делу МНБ следует, что все соратники генерала Шихалиева по «Садараку» до сих пор управляют его многочисленными бизнес-объектами в разных районах Баку.
Потерпевшие также потребовали вызвать в суд для допроса Яшара Джаббарова и Чингиза Агаева, чтобы выяснить их связи с бандой МНБ, однако суд проигнорировал это обоснованное ходатайство.