Банда Эльдара Махмудова и сейчас собирает деньги!

Известно, что среди жертв банды Эльдара Махмудова, которую он создал в ныне расформированном Министерстве национальной безопасности, были крупные предприниматели, занимающиеся оптовой торговлей в торговых центрах «Садарак» и «Бина». Но когда преступления банды Махмудова были раскрыты, многие из них не стали жаловаться на бандитов из МНБ и предпочли хранить молчание. Похоже, подавляющее большинство жертв вымогательств и рэкета продолжают бояться преступников в погонах даже после их увольнения из органов и ареста.

В настоящее время продолжается суд над несколькими членами банды Махмудова, в том числе, над бывшим начальником Главного следственного управления МНБ генералом Мовламом Шихалиевым. В ходе судебного разбирательства выявились подробности того, как именно банда «охотилась» на оптовых предпринимателей, работающих в торговых центрах «Садарак» и «Бина».

Несколько недель назад на одном из судебных заседаний потерпевший Эльвар Алиев выступил с сенсационным заявлением о партнерах банды Махмудова, прямо обратившись к суду:

«Уважаемый господин судья, я работаю на рынке «Садарак», где у Мовлама Шихалиева есть немало сообщников. Сегодня эти люди собирают деньги у знакомых предпринимателей, объясняя им, что для освобождения Мовлама Шихалиева необходимо собрать 30 миллионов манатов. Я хочу спросить вас, господин судья: на какие цели пойдут эти 30 миллионов манатов? На компенсацию многочисленным жертвам бандитов из МНБ или на подкуп для полного оправдания Мовлама Шихалиева?»

Еще один потерпевший, Сардар Исмаилов, поделился с журналистами информацией о том, как генералы МНБ охотились в торговых центрах «Садарак» и «Бина» за своими жертвами.

Отметим, что, по заданию Мовлама Шихалиева, Исмаилова арестовали в 2013 году по делу о контрабанде пиротехники.

Ранее haqqin.az неоднократно писал о том, как оперативники МНБ перехватили груз пиротехники, который его владельцы хотели доставить из Грузии в Иран через территорию Азербайджана. В результате владельцы были арестованы, груз присвоен офицерами МНБ, из бизнесменов «выбили» крупную сумму денег, а один из них, Джахангир Мамедов, покончил позже жизнь самоубийством.

На суде потерпевший Сардар Исмаилов заявил:

«Если Эльдар Махмудов пользовался для запугивания предпринимателей услугами некоего Акифа Мустафаева по кличке «Акула Акиф» (в настоящее время находится в розыске. По информации haqqin.az Акиф Мустафаев проживает на территории Франции – ред.), то и у Мовлама Шихалиева были свои «акулы» – Чингиз Яхья оглы Агаев и Яшар Ульви оглы Джаббаров. Именно они собирали информацию о предпринимателях на рынках «Садарак» и «Бина» и передавали Шихалиеву через оперативников МНБ Эльшана и Мехмана. Именно Чингиз и Яшар каким-то образом узнали, что мы с партнерами транзитом везем груз в Иран».