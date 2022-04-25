Путин согласился на привлечение ООН к эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

В офисе генсека ООН утверждают, что Путин согласился на привлечение ООН и Красного креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали», сообщают российские СМИ.

В МИД России заявили, что готовы рассмотреть конкретные инициативы, в том числе со стороны ООН, по облегчению страданий гражданского населения в зоне проведения «специальной военной операции» РФ в Украине.

При этом эти инициативы должны «на деле способствовать этой благородной цели», подчеркнули в ведомстве.

Ранее Путин в разговоре с Антониу Гутерришем предложил ООН и Красному кресту посмотреть, как содержатся украинские военнопленные.