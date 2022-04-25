По неофициальной информации, Россия прекратила поставки газа в Польшу, вероятная причина – отказ платить за него в рублях. Об этом сообщают польские СМИ, в частности Polsat News и RMF24.

В связи с прекращением поставки газа в Министерстве климата и окружающей среды Польши проходит встреча команды кризисного управления.

«У Польши есть необходимые запасы газа и источники поставок, которые защищают нашу безопасность – мы были фактически независимыми от России в течение многих лет. Наши хранилища восполнены на 76 процентов. Недостатка газа в польских домах не будет», - написала министр климата и окружающей среды Анна Москва в Twitter.