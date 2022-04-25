Россия прекратила поставки газа в Польшу польские СМИ
По неофициальной информации, Россия прекратила поставки газа в Польшу, вероятная причина – отказ платить за него в рублях. Об этом сообщают польские СМИ, в частности Polsat News и RMF24.
В связи с прекращением поставки газа в Министерстве климата и окружающей среды Польши проходит встреча команды кризисного управления.
«У Польши есть необходимые запасы газа и источники поставок, которые защищают нашу безопасность – мы были фактически независимыми от России в течение многих лет. Наши хранилища восполнены на 76 процентов. Недостатка газа в польских домах не будет», - написала министр климата и окружающей среды Анна Москва в Twitter.
Причиной прекращения поставок газа может стать вопрос расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, обязывающий иностранных подрядчиков «Газпрома» с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности, Польша, не согласились на это.
Как отмечает RMF24, пока неясно, какие причины стоят за прекращением поставок: технические или политические.
По данным портала Onet, в прошлую пятницу в Польше истек срок расчетов за газ в российской валюте. Польский оператор PGNiG не раз сообщал, что не будет платить в рублях, поскольку контракты этого не позволяют.
После информации о приостановке поставок газа на голландской бирже TTF, цены на сырье выросли более чем на 10 процентов.
На прошлой неделе «Газпром» не зарезервировал мощность польского участка газопровода «Ямал-Европа».