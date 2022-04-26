В Баку мужчина пытался сжечь себя перед зданием МВД: пострадал полицейский

Сегодня около 15:00 мужчина средних лет поджег себя перед зданием МВД. Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя.

«Огонь был потушен усилиями сотрудников полиции. Один из полицейских получил повреждения. Мужчина сотрудниками полиции был доставлен в больницу», - сообщают в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что причиной такого поведения мужчины стало снос незаконно возведенного им во дворе дома строения.

«В связи с чем в знак протеста он пытался покончить жизнь самоубийством перед зданием министерства. Инцидент не связан с деятельностью МВД», - говорится в заявлении.