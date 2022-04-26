1500 манатов взятки главе района, чтобы устроить невестку в детсад

«На благоустройство района выписывались дополнительные деньги, - рассказал свидетель. – Мы передали их начальнику финансового отдела Рагиму Рагимову. Только я дал ему 30 тысяч манатов. Деньги выделялись для Управления по озеленению из финансового отдела исполнительной власти на закупку спецодежды, перчаток и другого оборудования для сотрудников. Деньги Рагиму я передавал частями».

В ходе разбирательств в Бакинском суде по тяжким преступлениям были заслушаны свидетельские показания начальника отдела благоустройства Исполнительной власти Имишлинского района Миргаиба Сариева.

Еще несколько свидетелей дали показания в суде по делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева, который находится в заключении.

Ахад Велиев, сотрудник экономического отдела Имишлинской центральной больницы, рассказал, что дал взятку в размере 1.500 манатов, чтобы устроить свою невестку на работу в детский сад.

«Мне назвали сумму, я согласился, - показал свидетель. – Представителю исполнительной власти заплатил 1.500 манатов. Деньги отдавал частями, из зарплаты, по 100-150 манатов в месяц…»

Эмин Фарзалиев, инженер, работающий в данный момент в Имишлинской электросети, подтвердил свои показания следствию, рассказав, что во времена бывшего главы исполнительной власти работал главным архитектором в органах исполнительной власти, занимался строительством и благоустройством, но к финансовым делам отношения не имел.

Позже в суде допросили «долгожданного» Рагима Рагимова. По словам свидетеля после того, как Вильям Гаджиев был назначен главой района, в Имишлах начались работы по благоустройству, и в район потянулись предприниматели – открывать бизнесы. Но, по словам Рагимова, средств, выделенных на благоустройство территории района, было явно недостаточно и возникли долги.

«Работы по благоустройству длились около шести или семи месяцев. На это требовались огромные суммы. Глава исполнительной власти провел совещание и сказал нам, что возникшие долги нужно погашать», - сказал Рагимов.

Прокурор спросил у свидетеля, о какой сумме долгов идет речь. На что Рагимов ответил, что точная цифра ему неизвестна, но он помнит, что она была достаточно солидной.

Были выявлены расхождения между заявлением начальника финансового управления в суде и показаниями, которые Рагимов дал в ходе следствия. На следствие Рагимов заявил, что ООО «Nepal» были выделены на строительные и благоустроительные работы 193.000 манатов. Из этих денег 70.000 манатов передали главному бухгалтеру Джамилю Мусаеву:

«Деньги были переведены на счет Сайяда Сафарова и уже оттуда сняты наличными и переданы Джамилю, - сказал свидетель. – Я сам взял 10.000 манатов и перенаправил их в бюджет одного из проектов в регионе, но вскоре их вернул».

«Ты давал мне деньги? Я брал у тебя взятки?», - встрепенулся Вильям Гаджиев.

На что Рагимов сразу ответил: «Нет, ничего подобного не было».

Суд продолжится 6 мая.