Зеленский: В годовщину Чернобыля РФ запустила три ракеты над тремя АЭС

В годовщину Чернобыльской катастрофы три российские ракеты пролетели над тремя украинскими атомными электростанциями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«О той катастрофе (Чернобыльской – ред.) должны рассказывать и в российских школах, должны напоминать в России ежегодно 26 апреля, как это делают во всем цивилизованном мире.

А вместо этого прямо сегодня они запустили три ракеты против Украины, так что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций. Причем сразу три атомные станции – над Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской атомными электростанциями. Что это такое? Они что, угрожают? Или они пристреливаются? Просто нет слов», - заявил лидер Украины.