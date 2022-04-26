Россия прекращает поставки газа и в Болгарию

«Сегодня, 26 апреля, в ЕАД «Булгаргаз» поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела требуемые платежи.

Ранее власти Болгарии заявили, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом».