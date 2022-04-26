Трамп: Байден должен жестко ответить Путину

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующий президент Джо Байден должен жестко ответить на резкие и угрожающие заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом он сказал в беседе с агентством Reuters.

«Путин всегда использует фразу о ядерном оружии. Но это не работает. Это просто не работает. Путин просто использует эти термины каждый день», – сказал Трамп, добавив, что российский президент использует ужасы мировой ядерной войны.

Он также сказал, что если бы он был президентом США, то заставил бы россиян никогда не использовать словосочетание «ядерное оружие».