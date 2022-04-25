Что происходило на Донбассе за прошедшие сутки

На Донбассе сегодня украинские военные отбили 9 атак российских войск и уничтожили 68 единиц техники. Об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.

«В течение текущих суток, 26 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 9 атак противника. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским войскам», - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, 3 боевые бронированные машины, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, 4 топливозаправщика и одну зенитную установку. Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».