Джонсон о возможности применения Путиным ядерного оружия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что не ожидает, что президент России Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине, если столкнется с новыми военными неудачами. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Джонсона, у Путина достаточно политического пространства и поддержки в России, чтобы отступить и уйти из Украины.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что Путин подумает об использовании тактического ядерного оружия, если потерпит больше военных неудач в Украине, британский премьер сказал, что не думает, что это произойдет.