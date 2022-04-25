Полковник ГРУ Стрелков: Где эти 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока, которые обещал Путину Шойгу
«Где эти 16 тысяч подготовленных добровольцев с Ближнего Востока, которые по словам Шойгу хотели добровольно принять участие в «специальной военной операции». Об этом заявил создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков).
Российский полевой командир отметил, что, в свете информации об угрозе скорого падения Приднестровья он задумался о том, откуда можно было бы срочно взять подготовленные и обученные резервы, чтобы неожиданно ввести их в бой на Одесском направлении: «И вдруг мне вспомнились слова нашего неповторимо-мудрого (и столь-же неподражаемо-непобедимого) перевоплощения Субедэй-богатура (известного населению также, как генерал армии, министр обороны, герой РФ и прочая, и прочая, и прочая, – С.К.Шойгу) о том, что «16 тысяч подготовленных добровольцев с Ближнего Востока хотят добровольно принять участие в «Специальной военной операции».
Слова эти были сказаны «под камеры» непосредственно президенту уже полтора так месяца назад, если не больше. И? И где? Где те «тридцать восемь попуга... ой, то есть, 16 тысяч добровольцев???»
Я что-то не понял? Герой-генерал что – соврал своему президенту и главнокомандующему? Хотя о чем это я? – Это-же чистой воды «экстремизм» и «подрыв основ обороноспособности».
Нет, конечно-же! Сергей Кужугетович просто немного увлекся... У людей его профессии это бывает сплошь и рядом. Он не соврал... Просто – исключительно чтобы угодить главнокомандующему и улучшить его настроение – немножко выдал желаемое за действительное. А мы-то, дурачки, даже поверили...» - написал Стрелков в своем телеграм-канале.