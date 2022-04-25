Полковник ГРУ Стрелков: Где эти 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока, которые обещал Путину Шойгу

«Где эти 16 тысяч подготовленных добровольцев с Ближнего Востока, которые по словам Шойгу хотели добровольно принять участие в «специальной военной операции». Об этом заявил создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков).

Российский полевой командир отметил, что, в свете информации об угрозе скорого падения Приднестровья он задумался о том, откуда можно было бы срочно взять подготовленные и обученные резервы, чтобы неожиданно ввести их в бой на Одесском направлении: «И вдруг мне вспомнились слова нашего неповторимо-мудрого (и столь-же неподражаемо-непобедимого) перевоплощения Субедэй-богатура (известного населению также, как генерал армии, министр обороны, герой РФ и прочая, и прочая, и прочая, – С.К.Шойгу) о том, что «16 тысяч подготовленных добровольцев с Ближнего Востока хотят добровольно принять участие в «Специальной военной операции».