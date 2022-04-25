Украинский омбудсмен заявила о 400 случаях изнасилования мирных жителей военными РФ

Зафиксировано более 400 фактов изнасилования мирных жителей российскими военными во время оккупации Киевской области. Такие же преступления совершаются и в других временно захваченных регионах. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью «Суспільному».

«В конце марта наши военные стали освобождать Киевщину. Начались звонки, люди говорили, что они стали жертвами сексуального насилия. Мы вместе с ЮНИСЕФ организовали бесплатную круглосуточную горячую линию по оказанию психологической поддержки. С 1 по 14 апреля таких звонков было 400. Сейчас они тоже продолжаются», - сообщила она.