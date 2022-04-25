Прямое покровительство Кремля. Лишь бы не было третьей карабахской войны актуальный комментарий
Накануне был сделан еще один важный шаг для достижения мира между Арменией и Азербайджаном: в ходе прямых телефонных разговоров министров иностранных дел Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова стороны обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых в Брюсселе между лидерами двух стран. Также был согласован состав двусторонней Комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности. Согласно заявлению глав внешнеполитических ведомств, стороны также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к мирным переговорам.
Это – первый шаг в реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 6 апреля при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. В соответствии с ними, стороны должны были еще до конца апреля сформировать двустороннюю Комиссию по вопросам делимитации и пограничной безопасности. Также планировалось предпринять первые шаги для начала мирных переговоров на основе пяти основных принципов, выдвинутых Азербайджаном, включая официальное признание территориальной целостности друг друга.
И вот тут приходится констатировать, что после визита премьер-министра Пашиняна в Москву, состоявшегося 19 апреля, возникло ощущение, что брюссельские переговоры на высшем уровне между Азербайджаном и Арменией вызвали недовольство России.
Так, на следующий день после переговоров Путина с Пашиняном, МИД России, в ответ на «запрос анонимных СМИ», выступил с заявлением о том, что встреча и содержание переговоров в Брюсселе были предварительно обговорены между лидерами Азербайджана, России и Армении.
По словам представителя МИД России, соглашение о делимитации и демаркации границ будет проводиться на основе советских военных карт, хранящихся в Генштабе армии России, и по повестке, предложенной в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В российском МИДе отметили также «беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне».
В заявлении также говорится, что Азербайджан и Армению объединяют «исторические узы дружбы, союза и партнерства» с Россией, которая, в свою очередь, «полна решимости» поддержать подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Другими словами, МИД РФ дал ясно понять Западу, что Москва отвергает любые попытки сформировать, как это было согласовано в Брюсселе, пограничную комиссию между Азербайджаном и Арменией в двустороннем формате.
То есть, без участия России.
Одновременно Россия возмущена активностью ЕС и США в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном без непосредственного участия Москвы. Подчеркнув, что Азербайджан и Армению связывают «исторические узы дружбы и союзничества с Россией», МИД РФ, по сути, заявил, что все пограничные вопросы, как и армяно-азербайджанское политическое регулирование в целом могут проходить только под прямым покровительством Кремля.
Спору нет, столь деятельное участие России, США и Евросоюза в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией не может не обнадеживать. Не хочется лишь одного – чтобы борьба между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном за наибольший вклад в дело подписания долгосрочного мира на Южном Кавказе не закончилась в итоге третьей карабахской войной…