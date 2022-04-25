Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:03

Накануне был сделан еще один важный шаг для достижения мира между Арменией и Азербайджаном: в ходе прямых телефонных разговоров министров иностранных дел Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова стороны обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых в Брюсселе между лидерами двух стран. Также был согласован состав двусторонней Комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности. Согласно заявлению глав внешнеполитических ведомств, стороны также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к мирным переговорам.

Это – первый шаг в реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 6 апреля при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. В соответствии с ними, стороны должны были еще до конца апреля сформировать двустороннюю Комиссию по вопросам делимитации и пограничной безопасности. Также планировалось предпринять первые шаги для начала мирных переговоров на основе пяти основных принципов, выдвинутых Азербайджаном, включая официальное признание территориальной целостности друг друга. И вот тут приходится констатировать, что после визита премьер-министра Пашиняна в Москву, состоявшегося 19 апреля, возникло ощущение, что брюссельские переговоры на высшем уровне между Азербайджаном и Арменией вызвали недовольство России. Так, на следующий день после переговоров Путина с Пашиняном, МИД России, в ответ на «запрос анонимных СМИ», выступил с заявлением о том, что встреча и содержание переговоров в Брюсселе были предварительно обговорены между лидерами Азербайджана, России и Армении.