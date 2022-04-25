Премьеру Израиля и его семье угрожают: ведется расследование

Полиция Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) расследуют угрозы, поступившие в адрес премьер-министра Нафтали Беннета, передает vesty.co.il.

Расследование было начато после того, как один из родственников Беннета получил письмо, в котором лежала пуля от огнестрельного оружия. Отмечается, что сам Беннет письмо не получал, хотя оно пришло в Раанану, где он проживает с семьей.

На публикацию всех деталей расследования наложен строгий судебный запрет. Из-за угрозы усилена охрана Беннета и его семьи. Напомним, что еще до формирования правительства уровень охраны Беннета и министра внутренней безопасности Аелет Шакед (оба от партии Ямина) был повышен до пятого – предпоследнего.