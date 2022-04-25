Боррель о нейтральных странах в вопросе нападения России на Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нейтральная позиция в войне России и Украины автоматически ставит страну на сторону России. Об этом сообщается на сайте Дипломатической миссии ЕС.

«Действия по защите Украины от российского вторжения направлены на отрицание закона джунглей, принципа, что «сила определяет право». В этом случае быть «нейтральным» является ложной концепцией. Одна страна вторглась в другую. Ставить их на один уровень означает неспособность отличить нападающего от того, на кого он нападает. Так, «нейтральность», безусловно, может объясняться многими причинами, начиная от скрытой поддержки до страха перед репрессиями, но на практике она поддерживает Россию в ее агрессивной войне», - подчеркнул Боррель.