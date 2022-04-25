Репортерская группа haqqin.az в составе Эйнуллы Фатуллаева, Мурада Самедова, Идриса Гейдарли продолжает работу в горячих точках в Украине. Журналисты освещают развитие драматических событий в свете разгоревшейся российско-украинской войны.

Накануне Министерство обороны России заявило о нанесенных по военному аэродрому в Тирасполе, непризнанной сепаратистской Приднестровской Республике военных ударов со стороны НАТО. Это сообщение прозвучало на фоне осложнения ситуации на юге Украины. Несколько дней назад российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Одессы, а мэр Николаева заявил о готовящемся наступлении и осадном положении города.

Накануне азербайджанские журналисты подготовили специальный видеорепортаж из Николаева. Репортаж подготовлен в рамках видеопроекта «канал Эйнуллы Фатуллаева» в Youtube. Представляем вниманию читателей специальный репортаж из Николаевской области.