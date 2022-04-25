Россия пошла в наступление в Харьковской области

Россия перебросила с территории Белгородской области в украинский город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook в оперативной информации на 6:00 27 апреля.

Согласно сообщению, на Изюмском направлении российские подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенково.

«Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник (РФ) развернул два ракетных дивизиона ОТРК «Искандер-М».