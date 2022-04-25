Взрывы и пожар на складе боеприпасов под Белгородом

В районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе Белгородской области РФ произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом в среду, 27 апреля, написал в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

«Связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», - говорится в сообщении Гладкова. К 6 утра по московскому времени он сообщил, что «открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано».

До этого Гладков рассказал, что приблизительно в 03:35 проснулся «от громкого звука, похожего на взрыв». «Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва», - добавил губернатор.

В Белгородской области до 10 мая продлен желтый уровень террористической опасности. Власти региона последние недели заявляли об обстрелах со стороны Украины.