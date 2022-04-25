Вице-президент «Газпромбанка» уехал защищать Украину

По словам Волобуева, он родился в Ахтырке Сумской области и принял решение вернуться в Украину, чтобы защищать родину. «Я больше не мог находиться в России. По национальности я украинец, родился в Ахтырке, я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит – это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы», - заявил Волобуев.

Он отметил, что с 2004 года хотел вернуться в Украину, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам. Волобуев назвал агрессию России против Украины военным преступлением.

Также он прокомментировал смерть бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева и его семьи. По словам Волобуева, произошедшее является инсценировкой самоубийства. «Хочу уточнить – он был не просто вице-президент, он был первый президент, через одну должность. Я не знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом «Газпромбанка». Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность», - добавил Волобуев.