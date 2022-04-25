Десятки мертвых тюленей нашли на побережье Каспия

На берегу Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас в Мангистауской области Казахстана обнаружены туши мертвых тюленей. Местные природоохранные службы выясняют причину гибели, сообщила в среду пресс-служба комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

По сообщению пресс-службы, накануне в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация о том, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы обнаружено около 50 туш мертвых тюленей. На предполагаемое место гибели выехали государственные инспекторы областного управления рыбной инспекции.

«Обнаружено 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в различных местах, удаленных друг от друга. Сотрудниками инспекции устанавливается, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии», - говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы, которые планируют выехать на место гибели животных в среду, сообщила пресс-служба комитета.

Массовая гибель тюленей на Каспии происходила и в предыдущие годы. В 2000 году в казахстанской зоне ответственности Каспия погибло более 12 тысяч тюленей. По одной из версий, быстрое таяние льда привело к тому, что потомство тюленей оказалось в воде. От этого у молодняка развились бактериологические болезни. А в 2007 году в казахстанском секторе Каспия погибло около тысячи тюленей. Причина – заражение вирусом чумы плотоядных.

В начале XX века численность каспийских тюленей оценивалась в пределах 1 млн особей. За последние сто лет, по оценкам специалистов, численность тюленей сократилась до 100 тысяч. Каспийский тюлень в 2020 году был внесен в Красную книгу Казахстана.