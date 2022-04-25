Пентагон создает в Германии центр военной помощи Украине
Пентагон создает в немецком Штутгарте центр управления для координации поставок военной помощи Украине. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.
Центр EUCOM базируется в штаб-квартире европейского командования США в Штутгарте и управляется американским военным генералом. Этот центр тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров.
По словам чиновника, в центре управления в Штутгарте работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО. Центр управления также будет управлять военными грузами из более 40 стран, которые оказывают помощь Украине.