Британская разведка: Украина сохраняет контроль над своим небом

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России так и не удалось уничтожить украинские военно-воздушные силы или подавить ее систему ПВО. РФ по-прежнему вынуждена считаться с рисками для своей авиации. Об этом говорится в ежедневном утреннем докладе британской военной разведки о ситуации в Украине.

Согласно отчету, действия России в воздухе главным образом сосредоточены на юге и востоке Украины, обеспечивая поддержку наземных войск. Доступ России к воздушному пространству на севере и западе Украины крайне ограничен, что по преимуществу сводит наступательные действия к ударам дальнобойным оружием.

При этом Россия наносит удары по украинским военным объектам и объектам инфраструктуры по всей стране.

В отчете отмечается, что большинство российских ударов с воздуха по Мариуполю, скорее всего, было нанесено с помощью неуправляемых бомб. Применение такого оружия снижает возможности эффективного выбора целей и увеличивает риск жертв среди мирного населения.