В Украине прогнозируют новую атаку России этим летом

Если войскам России удастся сохранить силы после наступления на Донбассе, они могут пойти на новую фазу боевых действий уже в июне-июле, заявил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире "Радио НВ".

По его словам, россияне будут продолжать наносить удары по объектам критической инфраструктуры. "Они будут пробивать то, что позволяет жить государству и что позволяет функционировать ВСУ… Они начинают вычислять, где именно, по каким железнодорожным путям будет двигаться эта техника и вооружение, где она возможно будет храниться и будут пытаться выбивать", - говорит Рахманин.

Кроме того, он также прогнозирует, что россияне будут пытаться выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей в течение мая. “После этого они планируют активизироваться на юге - выйти на границу Херсонской области, провозгласить так называемую "ХНР". У них это пока не очень получается, потому что местное население относится к этой идее более агрессивно и менее лояльно, чем они надеялись. Также россияне будут двигаться в сторону Запорожья, Одессы и Николаева с целью пробить коридор в Приднестровье", - сказал Рахманин.