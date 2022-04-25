Заместитель советника президента США по национальной безопасности и ключевой архитектор глобальных санкций против России Далип Сингх планирует уйти в длительный отпуск (leave of adsence), пишет The Washington Post со ссылкой на трех источников. Информацию также подтвердили источники Bloomberg.

По словам одного из источников, Сингх временно покидает Белый дом по семейным обстоятельствам. Пока что неясно, когда именно начнется и закончится его отпуск.

Сингх играл важную роль в координации совместных действий США и союзников при разработке санкций, направленных против российских банков, олигархов, компаний и политиков в ответ на вторжение России в Украину, отмечает Reuters.

Газета Washington Post сообщила, что обязанности Сингха будут возложены на другого сотрудника Белого дома. Сейчас администрация рассматривает несколько кандидатов на эту должность, в их числе Майк Пайл, старший советник вице-президента Камалы Харрис по вопросам экономики.