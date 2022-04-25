Российские военные вновь ударили по мосту в Одесской области

Утром 27 апреля российские войска нанесли новый удар ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области, сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.

"В 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень поражения инфраструктуры можно будет определить по окончании воздушной тревоги", - написал он.

Накануне в оперативной группе "Юг" заявили, что в результате ракетного удара по Одесской области был поврежден мост через Днестровский лиман.