Министерство экономического развития Российской Федерации ожидает падение ВВП России на 8,8% и инфляцию выше 20% в 2022 году, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к правительству.

Согласно документу, министерство прогнозирует положительную динамику ВВП уже в 2023 году (+1,3%), в 2024 году (+4,6%) и в 2025 году (+2,8%). По консервативному сценарию прогноза, ВВП РФ в 2022 году может упасть на 12,4% и на 1,1% в 2023 году.

Что касается инфляции, то по итогам 2022 года она ожидается выше 20% в базовом варианте, после чего в конце 2023 года снизится до 6,2%, в 2024 году – до 4%.