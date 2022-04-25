Работающие в России азербайджанцы получат право на пенсию

В рамках 20-го заседания межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией было подписано "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения", сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты.

Документ подписали заместители премьер-министров обеих стран, сопредседатели комиссии Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.

Соглашение регулирует отношения между двумя странами в области пенсионного обеспечения. Документ определяет механизмы признания и защиты пенсионных и других прав граждан Азербайджана и России на социальное страхование, приобретенных ими на территории этих государств.