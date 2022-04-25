Болгария обвинила Россию в нарушении контракта по поставкам газа

Болгария заплатила за поставки российского газа за апрель, и прекращение поставок будет считаться нарушением договора, заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов.

По его словам, Болгария придерживается позиции Еврокомиссии, призвавшей страны не платить в российской валюте. «Поскольку все торговые и юридические обязательства соблюдены, ясно, что в настоящий момент природный газ используется больше как политическое и экономическое оружие в нынешней войне»,— цитирует министра Reuters.

Болгария еще в начале апреля заявила, что продолжит платить за российский газ в евро. Власти Польши также отказались платить в рублях. Накануне «Газпром» уведомил Болгарию, что с 27 апреля, прекратит поставки, так как не получила оплату в рублях.