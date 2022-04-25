Австрия согласилась платить за российский газ рублями

«Австрия и крупнейшая австрийская нефтяная компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях». Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

В свою очередь, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что российские поставки газа в Австрию продолжаются в полном объеме и признаки их возможного прекращения отсутствуют.

Напомним, что ранее сегодня российский «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию.