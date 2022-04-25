Дочь Назарбаева сложила полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций

Алия Назарбаева сложила с себя полномочия председателя президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

"Это было по собственному желанию. С 4 февраля 2022 года она не является председателем президиума", – сказал исполнительный директор Ассоциации экологических организаций Казахстана Илья Сухоносенко.

По его словам, после получения заявления от Алии Назарбаевой состоялся съезд Ассоциации экологических организаций, и на основании решения съезда было утверждено сложение ею полномочий председателя.