Польша больше не будет покупать газ в России: готовилась к отказу шесть лет

Власти Польши больше не намерены покупать газ у российских компаний, заявил в эфире радиостанции RMF представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"Нет. Мы не будем покупать газ у российской стороны, российских компаний. Конец", - заявил он, отвечая на вопрос, возможно ли приобретение Польшей газа у России в обозримом будущем. Наимский подчеркнул, что Польша готовилась к отказу от российского газа шесть лет.

Наимский заверил, что сложностей с обеспечением польских потребителей не будет. "Могу пообещать, что, если не изменятся внешние условия, газ будет. Если не наступит какой-то катаклизм, в условиях, которые можно прогнозировать, поставки газа будут обеспечены", - цитирует его ТАСС.