США выделят $35 млн на укрепление армии Грузии
США планируют выделить Грузии $35 млн для укрепления обороноспособности, сообщает грузинская служба новостей "Голоса Америки" со ссылкой на письмо, полученное из Госдепартамента США.
"Грузия получит $35 млн, куда входят комплект снаряжения для бригады, система, действующая против беспилотных летательных аппаратов, система тактических данных передовой полевой артиллерии, мобильные возможности и возможности киберобороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Госдеп уже направил соответствующее письмо в Конгресс США 24 апреля. Целью выделяемых денег является помощь союзникам НАТО восполнить то вооружение, которое им пришлось передать Украине на безвозмездной основе.